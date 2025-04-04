Казань примет церемонию награждения «Музейного Олимпа – 2025»

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса музейных проектов «Музейный Олимп» в 2025 году пройдет в Казани. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова президента Российского комитета Международного совета музеев, директора музея-заповедника «Гатчина» Василия Панкратова.

«В этом году мы расширяем всероссийский масштаб конкурса. Церемония награждения не будет проходить в Санкт-Петербурге – мы договорились, что в 2025 году столицей «Музейного Олимпа» станет Казань», – отметил Панкратов. Он добавил, что прием заявок на участие продлится до 31 июля.

Конкурс «Музейный Олимп» существует с 2009 года. В 2024 году он получил статус всероссийского, его учредителями стали Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Российский комитет Международного совета музеев. В 2025 году проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Основная цель конкурса – выявление лучших музейных проектов в различных направлениях, обмен профессиональным опытом, развитие методик взаимодействия с аудиторией и укрепление сотрудничества внутри музейного сообщества. Также конкурс способствует росту числа и качества межмузейных инициатив по всей стране.