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На главную ТИ-Спорт 25 марта 2025 06:00

Казань в апреле примет чемпионат России по сумо среди мужчин и женщин

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Казань в апреле примет чемпионат России по сумо среди мужчин и женщин
Дворец единоборств «Ак Барс»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань примет чемпионат России по сумо среди мужчин и женщин, а также первенства России среди юниоров до 22 и до 24 лет. Информация опубликована в материалах тендера на портале госзакупок.

На организацию соревнований из бюджета Татарстана выделят почти 4,7 млн рублей. Деньги пойдут на трансфер для участников, судей, представителей, оргкомитета по Казани, организацию безопасности на мероприятии, услуги скорой медицинской помощи. Часть средств выделят на церемонии открытия и награждения, на которых будут фото- и видеосъемка.

Заказчиком выступает Министерство спорта Татарстана. Соревнования пройдут с 16 по 21 апреля, как сообщили в Федерации сумо Татарстана.

В прошлом году первенство России по сумо прошло в Казани с 28 марта по 1 апреля. В турнире участвовали более 1 тыс. спортсменов из 32 регионов страны.

#сумо #госзакупки #спорт #чемпионат россии
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