На главную ТИ-Спорт 31 января 2026 12:52

Казань примет чемпионат ПФО по киокусинкай в рамках фестиваля «Время выбрало нас»

1 февраля 2026 года в спортивном комплексе «Бустан» в Казани пройдет очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Время выбрало нас». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Ассоциация спортивных единоборств РТ».

В рамках мероприятия состоится Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай, в котором примут участие более 400 спортсменов.

Участники покажут свои навыки и силу в зрелищных поединках, которые станут главной частью фестиваля. Помимо соревнований, зрителей ждет насыщенная культурная программа: выступления почетных гостей и выставка картин, созданных участницей специальной военной операции (СВО).

Официальное открытие фестиваля запланировано на 12:00.

#киокусинкай #Казань #ПФО
