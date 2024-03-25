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Общество 25 марта 2024 08:00

Казань примет бизнес-семинар «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»

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Казань примет бизнес-семинар «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»
Фото: ООО «ЦРТ»

В Казани пройдет бизнес-семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков».

На семинаре можно узнать об основных аспектах законодательства в сфере закупок, обсудить с экспертами вопросы участия в закупках крупнейших государственных корпораций и разобрать все сложности практики осуществления закупок.

Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес? Этими вопросами задавался каждый представитель бизнеса: ИП, СМСП или самозанятый.

Первый способ — вложиться в рекламу, второй — лично встречаться или продавать «в холодную», а третий — участвовать в закупках и заключать договоры с крупными компаниями.

Семинар — открытая площадка для диалога предпринимателей и крупнейших заказчиков Республики Татарстан.

Семинар может быть интересен:

  • Руководителям предприятий и организаций;
  • Самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, заинтересованным в стабильных источниках дохода;
  • Сотрудникам отделов продаж, закупок и снабжения;
  • Юристам;
  • Другим заинтересованным специалистам.

Участники семинара получат:

  • Возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков Республики Татарстан;
  • Информацию об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также о планах и потребностях в товарах, работах и услугах на этот и следующие годы;
  • Возможность презентовать свою компанию и продукцию заказчикам Республики Татарстан;
  • Рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса.

Семинар пройдет 28 марта с 10:30 до 14:00 по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д.28,

Дом предпринимателя, Зал «Алафузов».

Начало регистрации — 10:30

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Подробная информация о семинаре: https://clck.ru/39bGSP

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