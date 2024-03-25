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Казань примет бизнес-семинар «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»
В Казани пройдет бизнес-семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков».
На семинаре можно узнать об основных аспектах законодательства в сфере закупок, обсудить с экспертами вопросы участия в закупках крупнейших государственных корпораций и разобрать все сложности практики осуществления закупок.
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес? Этими вопросами задавался каждый представитель бизнеса: ИП, СМСП или самозанятый.
Первый способ — вложиться в рекламу, второй — лично встречаться или продавать «в холодную», а третий — участвовать в закупках и заключать договоры с крупными компаниями.
Семинар — открытая площадка для диалога предпринимателей и крупнейших заказчиков Республики Татарстан.
Семинар может быть интересен:
- Руководителям предприятий и организаций;
- Самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, заинтересованным в стабильных источниках дохода;
- Сотрудникам отделов продаж, закупок и снабжения;
- Юристам;
- Другим заинтересованным специалистам.
Участники семинара получат:
- Возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков Республики Татарстан;
- Информацию об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также о планах и потребностях в товарах, работах и услугах на этот и следующие годы;
- Возможность презентовать свою компанию и продукцию заказчикам Республики Татарстан;
- Рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса.
Семинар пройдет 28 марта с 10:30 до 14:00 по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д.28,
Дом предпринимателя, Зал «Алафузов».
Начало регистрации — 10:30
Участие бесплатное, количество мест ограничено.
Подробная информация о семинаре: https://clck.ru/39bGSP
18+
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