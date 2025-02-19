Казань примет бизнес-форум с участием деловых кругов Казахстана

Торгово-промышленная палата Татарстана при поддержке Генерального консульства Казахстана в Казани проведет бизнес-форум, посвященный развитию двустороннего сотрудничества. Мероприятие состоится 20 февраля. Бизнес-миссию из Казахстана возглавит Аким Атырауской области Серик Шапкенов, сообщили в генконсульстве.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 представителей деловых кругов обеих республик. На форуме представят экономический и промышленный потенциал региона, а также преимущества и перспективы совместного инвестиционного сотрудничества в рамках российско-казахстанских отношений.

По итогам форума планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Социально-предпринимательской корпорацией «Атырау» и Ассоциацией «Промышленный кластер Республики Татарстан».

В рамках форума также пройдут двусторонние переговоры в формате В2В, на которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества в нефтехимической, строительной, машиностроительной и продовольственной отраслях. Кроме того, участники форума посетят флагманские объекты Татарстана, такие как Технополис «Химград», АО «Нэфис Косметикс», IT-парк им. Б. Рамеева, ОЭЗ «Иннополис» и Университет Иннополис.

В Генеральном консульстве Казахстана в Казани также рассказали, что в настоящее время в Казахстане успешно реализуются совместные с Татарстаном проекты. Это в том числе завод по производству автомобильных шин KamaTyresKZ в Карагандинской области и ТОО «Бутадиен» по производству бутадиеновых каучуков. Помимо этого, проводятся геологоразведочные работы на участке Каратон Подсолевой в Атырауской области.