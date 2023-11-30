Казань примет 17-й турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Шамиля Ганиева

В Казани с 30-го ноября по 2-е декабря в спорткомплексе «Ракета» пройдет открытый турнир по вольной борьбе.

Участие в 17-м по счету открытом республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященном памяти мастера спорта СССР Шамиля Ганиевича Ганиева, примут более 100 спортсменов из порядка 10 регионов России.

Торжественное открытие соревнований состоится 1-го декабря в 14.00 по мск.

Ожидается, что в церемонии открытия турнира примут участие президент Федерации спортивной борьбы РТ, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, депутат Госсовета РТ Светлана Вострикова, представители спорткомитета Казани, спонсоры. Также на торжество приглашены ветераны вольной борьбы.

Татарстан на соревнованиях представляют юные борцы из Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов, Мамадыша, Тетюш, Менделеевска, Богатых Сабов, Казани и др. Кроме того, в столице Татарстана выступят спортсмены из Москвы, Пермского края, Чувашской, Удмуртской республик, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской областей.

Юноши соревнуются в 13 весовых категориях, девушки – в двух. Главный судья соревнований – Марат Ларин. Победителей и призеров турнира наградят памятными медалями, дипломами и денежными призами от Комитета физической культуры и спорта Казани, а также спонсоров.

Шамиль Ганиевич имел звание мастер спорта СССР, был неоднократным чемпионом РТ, четырехкратным чемпионом зоны России (Поволжья), бронзовым призером чемпионата РСФСР, ВЦСПС, Спартакиады Москвы, чемпионом ЦС «Зенит». Турнир его памяти проводится в целях популяризации вольной борьбы в Татарстане, а также повышения спортивного мастерства, привлечения подростков и молодежи к систематическим занятиям спортом, пропаганды здорового образа жизни.