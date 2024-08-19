Казань примет 16-й международный турнир по брейкингу и уличному искусству

В течение четырех дней — с 22 по 25 августа — в Казани состоится 16-й Международный турнир по брейкингу и уличному искусству COMBOnation. Об этом сообщают организаторы.

Соревановния пройдут на нескольких площадках, в том числе в экстрим-парке «УРАМ», Фабрике Алафузова, Дворце единоборств «Ак Барс» и других.

Один из крупнейших турниров в России ежегодно собирает в Казани лучших танцоров и уличных художников. Они не только соревнуются, но и обмениваются опытом, обогащая культурную атмосферу города. Запланированы соревнования по брейкингу, в частности показательные в специальных творческих номинациях, граффити-баттлы, танцевальные джемы, мастер-классы от именитых танцоров и встречи с легендами хип-хоп-культуры.

Одним из ключевых направлений турнира станут граффити и стрит-арт. Так, участники создадут большой мурал. Руководить работой будет художник Георгий Куринов (псевдоним GOOZE), чьи работы можно встретить во многих городах России, Европы и Азии.

«За основу своей композиции я взял раскадровку из шести фото скейтбордиста в экстремальном прыжке и решил развить тему. Так, у меня получилось несколько разных уникальных персонажей. Например, один из них Барс — символ Казани в предвкушении прыжка, другой — персонаж, ноги которого заплетает осьминог. Получилась своеобразная метафора тернистого пути к успеху. Также в композиции появится персонаж в оболочке Казанского дракона, угощающего гостей чаем. Мы все проживаем разные эмоции, особенно в яркие моменты жизни, — именно такая иллюстрация и появится на стенах в парке», — рассказал о концепции будущей работы GOOZE.

Граффитисты будут творить на 150-метровом заборе по периметру парка. Темы пока неизвестны, но ожидается, что участники — их будет более 40 — получат почву для самовыражения и смогут вложить в работы свои смыслы.

Еще один мурал появится в одном из баров Казани. В прошлом году здесь уже проводился граффити-джем, и теперь его стены почти полностью разрисованы.

Для организации граффити-площадок в Казань приглашены профессионалы, в том числе Денис Vertigo (VGA crew), Илья Kamar (RUS crew), Миша Mack (Taknado crew) и другие. Куратором этих площадок станет известный в Казани и за ее пределами Дамир Bozik.

Кроме того, казанцев ожидают зрелищные соревнования по брейкингу. Участники сразятся в 15 номинациях. Оценивать их навыки будут 25 судей из разных городов стороны. Развлекать публику будут семь ведущих, 12 диджеев, а также свыше 40 приглашенных участников. Планируется присутствие пяти иностранных гостей:

KILL (GAMBLERZ / Южная Корея), FLEX (FUSION MC / Южная Корея), KHALIL (Франция), EAGLE ONE (Сеул / Южная Корея), а также TED (Франция).

Проект проводится при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Благотворительного фонда «Татнефть».