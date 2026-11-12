Казань примет 101 делегацию технических университетов России и Китая

В Казани с 22 по 25 ноября впервые пройдет Форум технических университетов России и Китая. В нем примут участие представители 53 российских и 48 китайских университетов, а также органов власти, научного сообщества и промышленности.

Мероприятие приурочено к 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) и станет одним из центральных событий перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026–2027 годах.

Основной темой форума станет развитие совместных проектов в сфере инженерного образования, науки и технологий. Участники обсудят подготовку инженерных кадров, проведение исследований и создание технологических решений для экономики двух стран. В числе приоритетных направлений – искусственный интеллект, энергетика и аэрокосмическая отрасль.

Ожидается, что в Казань приедут представители 20 регионов России и 21 провинции и административного региона Китая. Среди участников заявлены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, помощник Президента России Андрей Фурсенко, представители китайских университетов и дипломатического корпуса КНР.

Деловая программа и технологическая выставка разместятся в ИТ-парке имени Башира Рамеева. Научно-практическая работа пройдет по восьми технологическим направлениям. Кроме того, для студентов и молодых ученых организуют отдельный трек, а ректоры университетов обсудят создание совместных лабораторий, образовательных программ и развитие практики двойных дипломов.

В рамках форума десять университетов – семь российских и три китайских – планируют принять в Ассоциацию технических университетов России и Китая. Это позволит расширить сотрудничество в области академической мобильности, научных исследований и подготовки специалистов.

Также участники намерены подписать около 20 стратегических документов. Среди запланированных инициатив – создание Российско-Китайского университета передовых технологий на базе Казанского федерального университета и Шаньдунского университета в формате консорциума CRUTech. Кроме того, МФТИ и Харбинский технологический институт планируют создать совместный исследовательский центр искусственного интеллекта, а Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Сианьский университет Цзяотун – заключить соглашение об обмене студентами.

Отдельный блок договоренностей посвятят промышленно-технологическому сотрудничеству Татарстана и китайской провинции Ляонин с участием ПАО «Татнефть».

«На сегодняшний день в наших странах сложились сильные инженерные школы, которые органично дополняют друг друга. Нам есть, чем поделиться с партнерами, и есть, чему поучиться у них. Именно такой подход делает наше взаимодействие по-настоящему содержательным», – отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В заключительный день форума, 25 ноября, делегации посетят предприятия и инновационные центры Татарстана, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом республики и возможностями реализации совместных проектов.