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Казань превратится в столицу хоккея на траве для дружественных России стран
Столица Татарстана должна стать центром развития хоккея на траве для дружественных России стран. Об этом сообщил на пресс-конференции «Казань как основное спортивное направление для стран Персидского залива» в рамках KazanForum директор Казанского международного института сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока Фисал Хассан.
«Сейчас у нас второй совместный проект — Казань будет столицей хоккея на траве для всех дружественных стран, не только для исламского мира. Мы говорим примерно о 50 странах, в том числе — африканских и членах БРИКС. Мы уже согласовали проект с Министерством спорта, с Федерацией хоккея на траве в Москве. Он потихоньку двигается и развивается», — пояснил Хассан.
Ориентировочной датой открытия такой штаб-квартиры хоккея на траве спикер назвал 2025 год.
«Россия, Казань — надежные партнеры. У них есть знания, которыми они могут поделиться с ребятами из арабского мира», — заключил он.
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