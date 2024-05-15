Казань превратится в столицу хоккея на траве для дружественных России стран

Столица Татарстана должна стать центром развития хоккея на траве для дружественных России стран. Об этом сообщил на пресс-конференции «Казань как основное спортивное направление для стран Персидского залива» в рамках KazanForum директор Казанского международного института сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока Фисал Хассан.

«Сейчас у нас второй совместный проект — Казань будет столицей хоккея на траве для всех дружественных стран, не только для исламского мира. Мы говорим примерно о 50 странах, в том числе — африканских и членах БРИКС. Мы уже согласовали проект с Министерством спорта, с Федерацией хоккея на траве в Москве. Он потихоньку двигается и развивается», — пояснил Хассан.

Ориентировочной датой открытия такой штаб-квартиры хоккея на траве спикер назвал 2025 год.

«Россия, Казань — надежные партнеры. У них есть знания, которыми они могут поделиться с ребятами из арабского мира», — заключил он.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.