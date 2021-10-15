Казань претендует на титул столицы Международного дня джаза

Столица РТ подала заявку на проведение Международного дня джаза — праздник может состояться в Казани уже в ближайшие годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста России, джазового саксофониста Игоря Бутмана.

«Казань выразила огромное желание принять у себя День джаза. Они подали заявку, мы дали свои рекомендации. Так что ждем решения организаторов», — рассказал Бутман.

Он назвал Казань «очень высококультурным городом» с «великолепным джазовым оркестром» Сергея Васильева.

Также Бутман отметил, что День джаза в Казани может состояться уже в 2022 или 2023 году. Планировать такие масштабные праздники сейчас сложно из-за коронавирусной пандемии. Так, в 2020-м праздник в Кейптауне был отменен, а в 2021-м концерт в Нью-Йорке прошел в формате онлайн.

«Что будет в следующем году, пока неизвестно, еще не было никаких приглашений», — сказал Бутман.

Международный день джаза учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. Праздник отмечается 30 апреля в десятках стран и городов по всему миру, главные события проходят в столице Дня джаза, которую выбирают представители спецкомиссии. Россия впервые приняла День джаза у себя в 2018 году — тогда статус столицы получил Санкт-Петербург.