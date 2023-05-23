Казань претендует на проведение чемпионата России по марафону в 2024 году. Ранее он проходил в столице Татарстана в 2015 и 2019 годах. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор «Казанского марафона» Вадим Янгиров.

«Одна из главных задач в год юбилея „Казанского марафон“ — это проведение чемпионата России. Будем конкурировать с Санкт-Петербургом и Сочи. Будут оцениваться призовые для чемпионов, уровень организации, трансляции и много других моментов», — пояснил собеседник.

Он добавил, что завершился срок отстранения российской Федерации легкой атлетики от World Athletics, что позволит пригласить в Казань на этот турнир не только лучших спортсменов нашей страны, но и наисильнейших мировых марафонцев.