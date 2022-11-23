«Казань представляется клубу „Валдай“ идеальным местом для проведения конференции»

Тему «Религиозное многоголосие и национальное единство» обсудят эксперты Международного клуба «Валдай» в Казани 24 ноября. Корреспондент «Татар-информа» узнал, почему площадкой для дискуссии выбрана столица Татарстана и почему эта тема становится особенно актуальной в геополитических реалиях.

Казань является символом взаимодействия на культурно-религиозном уровне и взаимопонимания представителей различных религиозных общин и конфессий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань — один из важнейших центров Поволжья и российского мусульманского мира»

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» и куратор конференции, доктор политических наук Тимофей Бордачев пояснил, что Казань выбрана площадкой для диалога по нескольким причинам.

Во-первых, Казань является одним из важнейших центров Поволжья и российского мусульманского мира. Во-вторых, столица Татарстана стала символом взаимодействия народов на культурно-религиозном уровне.

«В республике накоплен колоссальный опыт в этой сфере, республиканские власти традиционно уделяют большое внимание вопросам, которые сформулированы в названии конференции „Религиозное многоголосие и национальное единство“. То есть поддержанию единства в условиях различий и особенностей, которые существуют в религиозном мире. Казань представляется клубу „Валдай“ идеальным местом для проведения подобной конференции», — отметил собеседник агентства.

Тимофей Бордачев: «Вопрос о том, как не допустить рост агрессивного национализма, – это исключительно важно» Фото: ru.valdaiclub.com

«Рост агрессивного национализма на Украине — главная причина того вооруженного конфликта, который мы наблюдаем сейчас»

По словам Бордачева, эксперты дискуссионного клуба планируют обсудить ряд вопросов, связанных с событиями на Украине.

«Рост агрессивного национализма на Украине — главная причина вооруженного конфликта, который мы наблюдаем сейчас. И поэтому вопрос, как развиваться в условиях отсутствия попыток какой-либо нации ставить себя в качестве главной в рамках государства, — это исключительно важно», — подчеркнул Тимофей Бордачев.

По его словам, сейчас весь мир и Россия проходят сложный период смены международного порядка и религиозной адаптации наших всех стран к изменениям, которые мы наблюдаем.

«Мы видели разные проявления этой перестройки — это и экономический кризис, и отчасти пандемический кризис, это и военный кризис в Восточной Европе, связанный с Украиной. Таким образом, вопросы внутреннего единства, особенно в многонациональном обществе, которым является российское государство, безусловно, являются приоритетными. Это обозначает нашу способность жить в едином, но в то же время разнообразном в этническом и религиозном плане государстве», — сказал собеседник агентства.

Эксперт считает, что Россия — уникальная в этом отношении страна.

Вопросы внутреннего единства, особенно в многонациональном обществе, являются приоритетными Фото: © Салават Камалетдинов

«Мы не знаем таких государств, где бы одновременно сочетались факторы многоэтничности и многорелигиозности. Если мы посмотрим на отдельные зарубежные примеры, то увидим, что происходит полное нивелирование этнических особенностей, стремление построить так называемые национальные государства — как во Франции и Германии. Либо государство находится в состоянии постоянного внутреннего напряжения и конфликтов между различными религиозными этническими общинами», — отметил Бордачев.

Он привел в пример дружественную Индию, где есть религиозные конфликты между индуистами и мусульманами. А в России подобного нет, что является уникальным примером, который сформировался на основе продолжительного опыта нескольких сотен лет.

«Мы через все это прошли. Поэтому нам есть что обсудить. Это касается и нашего опыта, и того, чем мы можем поделиться со всеми остальными», — анонсировал собеседник агентства темы заседания.

Жаргал Дугданов уверен: если уделяется больше внимания материальному, то возникают трудности, а если духовному, то в основном преобладает гармония Фото: стоп-кадр видео

«Посмотрите на старшее поколение, у них никогда не было депрессии и стрессов»

Проректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева Жаргал Дугданов рассказал «Татар-информу», что впервые побывает в Казани и примет участие в дискуссиях клуба «Валдай».

По его мнению, тема заседания «Религиозное многоголосие и национальное единство» очень важная. Причем не только в нынешнее сложное время, когда мир находится на духовном и интеллектуальном перепутье, но и во все времена.

«Любая религия — это основа и стержень человека, потому что мы состоим из материального и духовного мира. Духовный мир — это наше сознание. Материальный — наше тело. Только в союзе этих двух миров мы считаемся живыми личностями», — поделился собеседник агентства.

По словам Дугданова, в разные времена чаша весов с материальным и духовным колеблется. Если уделяется больше внимания материальному, то возникают трудности, а если духовному, то в основном преобладает гармония.

«Посмотрите на старшее поколение, у них никогда не было депрессии и стрессов. Сейчас мы возвращаемся к тем методикам, которые были и будут актуальны и через сто лет», — отметил проректор Буддийского университета.

Сегодня тема духовного возрождения приобретает особый размах, говорит он. «Возникли определенные трудности, и тема остро встала. А мы должны поддержать, показать, чем можем быть полезны для государства и народа, вывести мир из стресса и напряжения», — заключил Дугданов.

Владимир Путин: «У нас в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями» Фото: kremlin.ru

«Не надо ничего отменять: ни христианские ценности, ни исламские, ни иудейские ценности»

На прошедшем в прошлом месяце XIX Ежегодном заседании клуба «Валдай» Президент России Владимир Путин заявил: «У нас в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями. Не надо ничего отменять: ни христианские ценности, ни исламские, ни иудейские ценности. Другие мировые религии у нас присутствуют. Надо просто с уважением относиться друг к другу».

Конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» состоится в Казани уже завтра. До этого клуб уже проводил дебаты на подобные темы в формате отдельных сессий, на этот раз вопросам взаимосвязанности религии, этики, национального самосознания и вытекающим из этого подходам к вопросам внутренней и внешней политики было решено посвятить отдельную конференцию.

В масштабном событии планируется участие российских и зарубежных церковных деятелей, философов, религиоведов. Ожидается участие более 20 экспертов из восьми стран: России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана. Рабочими языками конференции станут английский и русский.

Ожидается участие в конференции более 20 экспертов из восьми стран Фото: скриншот сайта Клуба «Валдай» ru.valdaiclub.com

Среди иностранных гостей конференции — директор Института ближневосточных стратегических исследований в Тегеране Кайхан Барзегар; генеральный секретарь Всемирного Совета мусульманских общин Мухаммад Бешари; основатель, генеральный директор Pakistan House Мухаммад Атар Джавед; директор-основатель Bait Al Amanah Абдуль Ахмад Разак; главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович; профессор политологии Каирского университета Нурхан Эль-Шейх; заместитель директора Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана Рустам Хайдаров и другие.

С российской стороны в конференции примут участие директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; проректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева Жаргал Дугданов, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев и другие.

На конференцию приглашены российские и зарубежные церковные иерархи, философы, религиоведы, социологи и ученые-международники, в том числе митрополит Волоколамский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Антоний, муфтий, глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин, Ширээтэ Лама Санкт-Петербургского дацана Буда Бадмаев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Основная задача дискуссий в Казани — обсудить секрет устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ. Вторая задача — определить, каким образом многонациональность и многорелигиозность могли бы содействовать международному сотрудничеству в условиях геополитической напряженности.