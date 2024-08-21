Казань предоставит субсидии предпринимателям, занимающимся переработкой отходов

Ежедневно в Казани образуется 1,5 тыс. тонн мусора, а в праздники эта цифра доходит до 1,8 тыс. тонн. Мусорные полигоны вокруг столицы Татарстана исчерпали свой ресурс. О поддержке предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, заявил сегодня глава города Ильсур Метшин на встрече в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы продолжаем диалог по переработке и раздельному сбору мусора, работе со вторсырьем. Дорога тернистая и тяжелая, успеха добиться сразу невозможно… Ментальность, мышление… А цифры ужасающие, это мусорное цунами, которое идет на страну, и на Казань в том числе», — с таких слов начал мэр свой диалог с предпринимателями мэр города.

Он подтвердил актуальность обсуждаемой темы статистическими данными. «Если мы начинали работу в 2005 году после тысячелетия (Казани — прим. Т-и ) и в день собирали 550–600 тонн мусора, то страшно сказать — сейчас 1,5 тыс. тонн, а в праздники доходит до 1,8 тыс. тонн в сутки. Представьте себе — четыре полигона, это 900 гектаров земли, вокруг Казани битком забиты», — констатировал Метшин.

Вскоре откроется вторая очередь полигона «Восточный» на Мамадышском тракте, но и ее в лучшем случае хватит на три года. «Нам жить в этом городе, воспитывать детей и внуков. Эверест, на который мы должны забраться, — это ограничение потребления. В целом — разумное потребление и правильная сортировка, переработка», — обозначил мэр главные ориентиры.

Он добавил, что любой проект начинается с первого шага, и вспомнил «Зеленую Казань», проделанную работу по посадке деревьев, развитию парков и скверов. Люди хотят жить в экологически чистом городе, подчеркнул чиновник.

«Мусор мы делаем ежесекундно… Все думают, что пакет с мусором выкинули и его куда-то в космос увезли. Он не в космосе, а в Казани. Если залезть на десятиэтажку, вокруг можно увидеть эти свалки, куда мы это отвозим. Ну и все радости и прелести от этого, к сожалению, тоже осязаемы», — заметил он.

Спикер заверил, что работа в данном направлении уже ведется. Но «нужно двигаться быстрее, обсуждать механизмы поддержки от государства».

Модератором встречи выступил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Он сообщил, что на встречу приглашены предприниматели, которые имеют активную гражданскую позицию и нацелены на сохранение экологии. Это бизнесмены, чья деятельность связана с темой вторсырья, сбором и утилизацией.

Обсуждение различных проектов в сфере переработки вторсырья длилось полтора часа. На встрече стало известно, что исполком Казани осенью запустит муниципальную программу субсидирования бизнеса, работающего в сфере сбора и переработки отходов.