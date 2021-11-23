В 2022 году Казань потратит на содержание общественных туалетов более 41 млн рублей

Власти Казани выделили более 41 млн рублей на содержание общественных туалетов в 2022 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Деньги будут направлены «на обеспечение надлежащей работы общественных туалетов и улучшение экологического состояния Казани».

В перечень работ по содержанию общественных туалетов входит обеспечение санитарно-гигиеническими средствами, санитарная уборка помещений хлорсодержащими жидкостями, мойка полов, стен, сантехники и оборудования, очистка прилегающей к туалету территории в радиусе 5 м, опорожнение корзин для мусора поддержание в рабочем состоянии помещения и оборудования туалетов.

Согласно документации, большая часть работ по содержанию должна проводиться раз в день. Кроме того, в случае поломки, порчи, кражи комплектующих деталей туалета профилактические и ремонтные работы оборудования должны быть произведены в срок, позволяющий обеспечить установленный режим работы.

Всего в Казани работают 24 туалета модульного типа и 23 сетевых и стационарных. В период проведения культурно-массовых мероприятий в случае выхода из строя общественного туалета рядом с ним будут установлены два биотуалета.