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Казань потратит более 13 млн рублей на содержание кладбищ в 2024 году
Содержание кладбищ на территории Казани в 2024 году обойдется городу почти в 13,3 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
11,69 млн рублей пойдут на уборку нескольких десятков мест захоронений в городе общей площадью 412 гектаров. В течение года подрядчику предстоит ручной и механизированный вынос мусора, уборка аллей с твердым покрытием, очистка территории от снега и косьба травы — в зависимости от времени года, подвоз воды. На Арском и Архангельском кладбище также необходима влажная уборка аллей вакуумно-подметальной машиной и пролив аллей. На похоронном комплексе «Курган» — вывоз ЖБО.
Отдельный тендер размещен на содержание кладбища «Мемориальное» (Аллея Славы в парке им.Горького). Его уборка, очистка от снега и мусора и другие работы обойдутся в более 1,6 млн рублей.
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