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Экономика 20 декабря 2023 08:10

Казань потратит 27 млн рублей на заполнение своего цифрового двойника

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Казань потратит 27 млн рублей на заполнение своего цифрового двойника
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заполнение 3D-двойника Казани обойдется бюджету города в 27 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит создать трехмерные панорамы и разместить их в модуле, настроить функциональные возможности дополнительных модулей системы и обеспечить их информационное наполнение. Также исполнитель должен обеспечить возможность распознавания объектов городской инфраструктуры на основании данных трехмерных панорам.

Ожидается, что проведенная работа позволит повысить автоматизацию процессов предоставления муниципальных услуг, повысит качество планирования и оценки принимаемых решений, создаст удобную платформу для горожан, инвесторов, бизнеса и органов самоуправления. Кроме того, трехмерная карта позволит лучше продемонстрировать инвестиционную привлекательность тех или иных территорий, а также облегчит работу при проектировании, моделировании и строительстве зданий и сооружений.

Срок действия контракта — по 31 декабря 2024 года.

#Казань
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