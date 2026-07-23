Казань потратила 25,3 млрд рублей на оплату труда муниципальных работников

В первом полугодии 2026 года расходы бюджета Казани на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений с учетом страховых взносов составили 25,26 млрд рублей. Такие данные опубликованы на сайте казанского исполкома.

По состоянию на 1 июля 2026 года среднесписочная численность муниципальных служащих составляла 1 712 человек. Расходы на оплату их труда за шесть месяцев достигли 1,43 млрд рублей.

В муниципальных учреждениях города работали 38 045 человек. На выплату заработной платы и страховых взносов этой категории сотрудников за январь-июнь было направлено 23,83 млрд рублей.

Таким образом, общая численность работников муниципального сектора Казани составила 39 757 человек, а расходы на оплату их труда за первое полугодие превысили 25,2 млрд рублей.