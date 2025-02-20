Казань после БРИКС: экономика в плюсе, но есть проблемы с транспортом и кадрами

Казань в прошлом году с успехом провела ряд крупных международных событий, а экономика города показывает устойчивый рост. Однако остается ряд вопросов с общественным транспортом и социальными объектами в пригородах. С какими проблемами сталкивается столица Татарстана, обсудили на отчетной сессии Казгордумы.





Фото: rais.tatarstan.ru

«Высочайшая оценка руководства страны и участников саммита БРИКС»

Подводя итоги 2024 года, мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что указом Президента России Владимира Путина столица Татарстана была выбрана площадкой для проведения исторического события мирового масштаба – саммита стран БРИКС, на подготовку которого было полтора года.

За это время в городе был проведен колоссальный объем работ по благоустройству общественных пространств, ремонту сетей, дорог, фасадов, освещения и масштабной реновации гостиничного фонда.

«Саммит принял 24 страны на уровне первых лиц, более 5 тысяч членов официальных делегаций из 36 стран и 6 международных организаций и получил высочайшую оценку и руководства страны, и участников», – подчеркнул Метшин.

Рост зарплат, промышленности и инвестиций

Среди основных итогов 2024 года Метшин выделил:

- Казань посетили 4,5 млн туристов, которые потратили в городе более 30 млрд рублей.

- Валовой территориальный продукт в 2024 году прогнозируется на уровне 1,6 трлн рублей.

- Объем отгруженной продукции вырос на 20% – до 840 млрд рублей.

- Индекс промпроизводства увеличился на 9,6%.

- Инвестиции за 2024 год прогнозируются на уровне 389 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее

- На строительство и ремонт дорог в прошлом году направили 45 млрд рублей.

- Размер средней зарплаты вырос на 21% и превысил 90 тыс. рублей.

Вдвое увеличить финансирование развития социнфраструктуры

Отдельно мэр Казани остановился на строительстве. В 2024 году в столице Татарстана ввели более 1,4 млн кв. метров жилья, из которых 97,4 тыс. кв. метров – по программе социальной ипотеки. По словам Метшина, это 41% от общего объема введенного жилья в республике, а если посчитать вместе с пригородами, то и 70,8%.

«Ни для кого не секрет, что жители этих пригородов по сути те же казанцы. Они работают, учатся, везут детей в школы и садики, занимаются спортом и отдыхают в Казани», – отметил он.

Учитывая этот факт, Ильсур Метшин обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой вдвое увеличить, поддержку развития социальной инфраструктуры из бюджета республики – до двух третьих от общего объема финансирования.

«Кадровая политика – один из ключевых приоритетов в нашей работе»

Кроме того, мэр подробнее остановился на кадровом вопросе. Уровень безработицы в Казани достиг исторического минимума, и на одного безработного приходится 10 вакансий. «Мы воспринимаем кадровую политику как один из ключевых приоритетов в нашей работе», — подчеркнул Метшин.

При этом он отметил, что в городе уделяют особое внимание привлечению и удержанию специалистов в различных сферах. Так, в столице РТ разработано и запущено 11 проектов поддержки и развития педагогов.

Помимо этого, Департамент питания активно использует интернет-площадки для подбора персонала, применяет материальные стимулы, такие как повышение зарплаты на 30%, а также привлекает студентов техникумов и колледжей.

Отдельное внимание мэр Казани уделил кадрам предприятий благоустройства. В городе создали рекрутинговый центр, что позволило привлечь 138 человек. Однако необходимо найти еще 112 человек для бесперебойной работы.

«В Москве попробуй на автобусную полосу выехать – сразу же штраф придет»

Система общественного транспорта в Казани на сегодняшний день остается малоэффективной, что подтверждает снижение перевезенных пассажиров на 13% за последние пять лет при росте населения. Об этом заявил депутат Казгордумы Алексей Серов.

«В современных условиях недостаточно просто купить новые машины. Есть большой риск, что они так и останутся в парке без водителей. Эффективна ли сегодня система городских перевозок? Я считаю, что нет», — считает Серов.

По его словам, отрасли не хватает финансирования, а также доведения решений до логического завершения. «Например, Казань лидер по протяженности выделенных полос для общественного транспорта, но соблюдается ли на них безусловный приоритет автобусов и троллейбусов? К сожалению, нет. В Москве попробуй на автобусную полосу выехать – сразу же штраф придет», – привел он пример.

Помимо этого, он отметил бесполезность транспортных карт, так как они не дают никаких скидок при оплате, а транспортные компании вынуждены платить за транзакции. Сюда же он добавил проблему компенсаций перевозчику, которые составляют 33 рубля, что ниже себестоимости поездки.

Еще одной проблемой депутат назвал сокращение и закрытие некоторых автобусных маршрутов. По его словам, это не только увеличивает финансовую нагрузку на пассажиров из-за пересадок, но и увеличивает время в пути.

«Простой пример: у меня знакомый купил по соципотеке жилье в «Салават купере», и пришлось еще машину покупать, чтобы просто была возможность выехать из жилого комлпекса», – заявил Серов.

Кроме того, депутат подчеркнул, что в Казани остро стоит проблема с инфраструктурой наземного электротранспорта, из-за чего снижается доверие граждан к такому транспорту и, как следствие, пассажиропоток.

Решение всех озвученных проблем Серову видится в переходе общественного транспорта Казани на брутто-контракты, а также на выделение дополнительного финансирования для ремонта инфраструктуры электротранспорта.

Еще с одной проблемой – капитальным ремонтом детских садов – выступила депутат Казгордумы Людмила Андреева. По ее словам, 54 детских сада в городе находятся в аварийном состоянии, а еще 12 и вовсе закрыты. Она также отметила, что за последние 10 лет не было ни одного ремонта послеучебных учреждений дополнительного образования и 12 таких учреждений уже находятся на грани закрытия.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня Казань узнаваема в мире»

Подводя итоги сессии, Рустам Минниханов подчеркнул, что за 2024 год в Казани прошло огромное количество международных мероприятий с широким охватом стран мира, главным из которых стало уникальное для всей России событие – саммит БРИКС.

«Мы понимаем, что здесь вся республика работала, но все это происходило в Казани, и сегодня она в мире узнаваема. В подтверждение этому несколько дней назад в Саудовской Аравии министры культуры стран ОИС единогласно проголосовали, что в 2026 году Казань – культурная столица исламского мира», – сказал Минниханов.

Он отметил, что в столице Татарстана есть проблемы с ремонтом зданий, серьезные вопросы с пригородом, экологией и инфраструктурой. По его словам, быстро эти проблемы не решить, однако пути их решения будут проработаны в ближайшее время.

«Посмотрите на коммунальную инфраструктуру. На федеральном уровне есть решение, и мы договорились ежегодно 10 млрд рублей на эту задачу направлять», – привел пример Раис Татарстана.

Он добавил, что благоустройство дворов планируют завершить в ближайшие два года, после чего появится возможность решать другие серьезные проблемы.

Минниханов обратил внимание, что в этом году страна отмечает 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, и поручил организовать все мероприятия на самом высоком уровне.

В заключение Раис Татарстана отметил, что главный вызов для всей страны – обеспечение победы в специальной военной операции. «Наша главная задача – поддержка участников СВО и их близких. Мы всегда должны быть рядом», – резюмировал он.