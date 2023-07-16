Казань посетят участники мотопробега Владивосток — Выборг

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Столица Татарстана станет частью маршрута всероссийского патриотического мотопробега Владивосток — Выборг фестиваля Baltic Rally. Сегодня вечером здесь встретятся примерно 100 мотоциклистов из разных городов России, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мотопробег начался 30 июня во Владивостоке, на острове Русский. Его участники уже побывали в таких городах, как Хабаровск, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург и Уфа.

После Казани мотоциклистов ждут Нижний Новгород, Москва, Великий Новгород и Санкт-Петербург. Завершится пробег 20 июля в Выборге. Всего за три недели пути его участники преодолеют около 10,5 тыс. километров.

Фото: vk.com/baltic_rally

По словам организаторов, к пробегу присоединяются и желающие из городов и регионов, лежащих вне его маршрута, как северных (Мурманск, Карелия), так и южных (Сочи, Севастополь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Астрахань), а также из входящей в Союзное государство Беларуси.

Из объявления, размещенного в группе фестиваля Baltic Rally в социальной сети «ВКонтакте», следует, что организовать заезд в Казани помог мотоклуб White Kremlin.