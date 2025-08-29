Казань посетит поезд «Путешествие мечты» с победителями конкурса «Большая перемена»

Столицу Татарстана дважды, 31 августа и 28 сентября, посетит поезд «Путешествие мечты» с победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Путешествие проходит по маршрутам Москва – Владивосток и Владивосток – Москва. В каждом из них участвуют по 150 победителей конкурса из более чем 35 регионов, в том числе три участника из Татарстана, отметили в ведомстве.

В ходе путешествия школьники посетят 12 субъектов Федерации, включая Республику Татарстан. Создание возможностей для молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», обратили внимание в министерстве.

В первый раз поезд «Путешествие мечты» прибудет на железнодорожный вокзал «Казань-1» в воскресенье, 31 августа, в 8:08.

В ходе однодневного путешествия по Татарстану финалисты конкурса «Большая перемена» среди классов с 5-го по 7-й отправятся в город-спутник Казани Иннополис, где встретятся с тамошними чиновниками для обсуждения темы создания технологичных городов и инновационных инициатив.

После этого юные гости посетят Казань и ее достопримечательности. В частности, они побывают в Казанском Кремле, национальном комплексе «Туган Авылым» и Национальной библиотеке РТ. Экскурсия продолжится прогулкой у нового здания театра имени Галиасгара Камала. Завершится этот день в КСК «УНИКС», где школьники встретятся с руководством Министерства по делам молодежи РТ, Министерства образования и науки РТ и регионального отделения «Движения первых».