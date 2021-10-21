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Ру Тат
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21 октября 2021  15:03

Казань посетили популярные блогеры из Башкортостана

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В Казани в студии «Ялкын» прошла встреча блогеров из Татарстана и Башкортостана. Встречу организовало Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». 

Популярных башкирских блогеров пригласили в столицу республики, чтобы они могли познакомиться с коллегами из РТ, подружиться с ними и создать интересный контент. 

На встрече присутствовали башкирская домохозяйка Миляуша, на инстаграм-страницу которой подписаны 158 тыс. человек, Варис (16 тыс. подписчиков), Назгуль (15 тыс.), а также татарстанские блогеры Татармалай (Ринат Галиахметов, 144 тыс. подписчиков в Instagram), Кызык-мызык (Ильназ Габидуллин, 188 тыс.), Фагиля Шакирова и другие.

Каждый из участников встречи рассказал о том, как начал вести свой блог, сколько на нем зарабатывает и какой контент «заходит» лучше всего.

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