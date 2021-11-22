Казань попросит власти РТ профинансировать аварийные работы на 3-м северном коллекторе

Казанский «Водоканал» занимается устранением десяти аварий на третьем северном коллекторе города. Для полноценного решения проблемы потребуется дополнительное финансирование, за которым город обратится к властям Татарстана. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал заместитель главы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

По его словам, для решения всех вопросов на участках, где возникли провалы, потребуется более 67 млн рублей. Помимо ожидания помощи со стороны республики организован сбор документов для включения объекта в федеральную программу кредитования инфраструктурных проектов.

Гиниятуллин отметил, что третий северный коллектор Казани длиной в 8 километров собирает стоки из Ново-Савиновского и Советского районов города. С начала года на объекте зафиксировали уже 23 аварии.

«Устранение аварий требует создания сложных инженерных сооружений. Так, для защиты от обрушений грунта создаются системы водопонижения. В связи с тем, что канализации остаются в работе, требуется организация временных перекачивающих станций. Всё это ведет к удорожанию работ и увеличению сроков ремонта», — подчеркнул докладчик.