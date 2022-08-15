Казань пополнила антирейтинг городов с самыми дорогими комнатами в коммуналках

Казань вошла в число городов с самыми дорогими комнатами в коммуналках. Стоимость такого жилья в столице Татарстана в среднем составляет 2,03 млн рублей при среднероссийской стоимости чуть больше миллиона, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования федерального портала «Мир квартир».

В среднем по России комнаты на вторичном рынке с начала года подорожали на 10% до 1,07 млн рублей. Так, в Москве цена скакнула на 21,7% до 5 млн рублей, в Санкт-Петербурге – на 13,2% до 3,05 млн рублей.

По дороговизне комнат Казань обогнали кроме двух столиц Сочи (3,55 млн рублей за комнату), Севастополь (2,2 млн рублей) и Владивосток (2,09 млн рублей). При этом столица Татарстана находится в рейтинге выше московской области, где средняя стоимость комнаты в коммуналке не превышает 1,55 млн рублей.

Эксперты не исключают дальнейшее повышение цен.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани снизились цены на жилье в новостройках, но только в двух районах города.