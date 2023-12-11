Казань попала в топ регионов с самыми высокими ценами на посуточную аренду жилья

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Казани составляет в среднем 2730 рублей – это одна из самых высоких ставок среди российских городов-миллионников. Дороже, чем в столице РТ посуточная аренда жилья стоит только в Нижнем Новгороде (2740 рублей) и Москве (3800), пишет газета «Известия».

По данным директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, за последний год арендная плата выросла на 25%. Среди причин резкого подорожания: общая экономическая ситуация (для многих арендодателей сдача квартир является единственным доходом), а также рост спроса на аренду из-за дорогой ипотеки. Кроме того, у арендодателей выросли расходы, что, как следствие, отразилось на арендных ставках. Еще одна причина – ажиотаж на рынке новостроек (люди продают свою «вторичку», покупают новстройку, а временно живут на съемной квартире).

Что касается прогноза на будущее, то аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук отмечает, что из-за невозможности накопить на первый взнос по ипотеке, арендаторы в больших городах готовы платить за аренду большую сумму. Однако эксперт рекомендует не идти на поводу у собственника, если тот очевидно завышает ценник, а подыскать более доступный вариант.

При этом платежеспособность граждан уже ограничена, поэтому ставки могут вырасти только в пределах 10%, полагает член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов. Более того, рекордный объем построенного жилья приведет к тому, что количество предложений по аренде вырастет – этот фактор должен остановить рост цен.

В свою очередь, ряд экспертов прогнозирует рост ставок в апреле. Причина – ожидание «наплыва» абитуриентов и начала сезона «вступительных экзаменов».