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Общество 7 октября 2024 08:00

Казань попала в топ популярных направлений для отдыха с детьми в октябре

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Казань попала в топ популярных направлений для отдыха с детьми в октябре
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казань заняла 4 место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре. Согласно исследованию сервиса tvil.ru, в столице Татарстана останавливаются в среднем на 3 ночи.

Самым популярным городом для отдыха с чадами в октябре стал Сочи (длительность остановки – 6 ночей). Далее идут Санкт-Петербург (4 ночи) и Москва (3 ночи).

В топ-10 направлений также попали Кисловодск (5 ночей), Анапа (6 ночей), Геленджик (5 ночей), Краснодар (2 ночи), Архыз (2 ночи) и Красная Поляна (3 ночи).

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-10 популярных направлений для путешествий на авто в сентябре.

#Казань #топ #путешествия #дети
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