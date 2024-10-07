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Казань попала в топ популярных направлений для отдыха с детьми в октябре
Казань заняла 4 место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре. Согласно исследованию сервиса tvil.ru, в столице Татарстана останавливаются в среднем на 3 ночи.
Самым популярным городом для отдыха с чадами в октябре стал Сочи (длительность остановки – 6 ночей). Далее идут Санкт-Петербург (4 ночи) и Москва (3 ночи).
В топ-10 направлений также попали Кисловодск (5 ночей), Анапа (6 ночей), Геленджик (5 ночей), Краснодар (2 ночи), Архыз (2 ночи) и Красная Поляна (3 ночи).
Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-10 популярных направлений для путешествий на авто в сентябре.
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