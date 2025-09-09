Казань вошла в число популярных туристических направлений у молодежи – АТОР
Казань попала в топ городов России, куда любит ездить на отдых молодежь. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма Сергей Ромашкин.
«Молодым людям интересен и экскурсионный туризм, а также все популярные направления. Сюда входят поездки по Золотому кольцу России, Санкт-Петербургу, Казани», – подчеркнул Ромашкин.
Также молодые люди, по его словам, любят пляжный отдых, поэтому Сочи остается одним из самых привлекательных направлений.
Ромашкин добавил, что у молодых людей пользуются спросом направления, связанные с физической активностью и экстримом.
«Например, на горнолыжных курортах много молодежи: на Камчатке, в Алтае», – добавил эксперт.
Спикер подчеркнул, что студенты в основном ездят отдыхать на каникулах, а молодые люди, которые уже работают, предпочитают ездить недалеко и на короткое время.