Казань вошла в число популярных туристических направлений у молодежи – АТОР

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань попала в топ городов России, куда любит ездить на отдых молодежь. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма Сергей Ромашкин.

«Молодым людям интересен и экскурсионный туризм, а также все популярные направления. Сюда входят поездки по Золотому кольцу России, Санкт-Петербургу, Казани», – подчеркнул Ромашкин.

Также молодые люди, по его словам, любят пляжный отдых, поэтому Сочи остается одним из самых привлекательных направлений.

Ромашкин добавил, что у молодых людей пользуются спросом направления, связанные с физической активностью и экстримом.

«Например, на горнолыжных курортах много молодежи: на Камчатке, в Алтае», – добавил эксперт.

Спикер подчеркнул, что студенты в основном ездят отдыхать на каникулах, а молодые люди, которые уже работают, предпочитают ездить недалеко и на короткое время.