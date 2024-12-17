Казань попала в топ городов по динамике качества жизни в 2024 году

Казань наряду с городами Артем, Магас, Нижневартовск, Тверь, Тобольск и Черноголовка показала лучшую динамику качества жизни в 2024-м, пишет РИА «Новости».

По словам главного управляющего директора ВЭБ.РФ, гендиректора Наццентра ГЧП Андрея Самохина, их специалисты фиксируют позитивные тренды по 11 ключевым группам показателей качества жизни в городах. Среди них: повышение доступности и качества образования (+17%), обновление общественного транспорта и решение экологических вопросов.

Также исследователи отметили положительную динамику от реализации программ правительства и от проектов, где участвовал бизнес.

Среди ключевой тенденции 2024-го, индекс ВЭБ.РФ выделил повышение качества и уровня доступности социнфраструктуры в городах. Так, доля городских жителей, которые живут «в двух шагах» от детского сада, выросла до 95%.