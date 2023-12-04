Казань попала в топ городов, куда стоит поехать ради музея

Столица Татарстана возглавила рейтинг регионов России, которые стоит посетить ради музеев. Уточняется, что в топе не учитывали Москву и Санкт-Петербург, пишет RT, со ссылкой на сервис Туту.ру.

Как рассказали эксперты, в Казани расположен один из самых крупных художественных музеев в России – Государственный музей изобразительных искусств Татарстана. Там можно увидеть знаковые работы Ильи Репина, Ивана Шишкина, Николая Фешина и многих других художников. Также составители рейтинга рекомендовали заглянуть в Национальный музей РТ, где туристам расскажут об истории республики.

На втором месте после Казани расположилась Самара. В Самарском областном художественном музее хранятся картины Архипа Куинджи, Василия Поленова, Ильи Репина и Василия Сурикова. Любителям космоса рекомендуют сходить в музей «Самара космическая», после посещения которого станет ясно, почему этот город считается космической столицей страны.

В топ-3 попал Саратов и его Радищевский музей – один из старейших в России.

В «пятерке лучших» – Музей истории и Музей изобразительных искусств Екатеринбурга.

В топ-10 также попали Владивосток (Приморская государственная картинная галерея, Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсенова), Красноярск (Художественный музей имени В. И. Сурикова), Пермь (Музей современного искусства PERMM).