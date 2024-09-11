Казань попала в топ городов, где сильнее всего подорожала «вторичка» в августе 2024-го

Казань заняла седьмое место в топ-10 городов, где зафиксировали самый большой рост цен на вторичное жилье в августе 2024-го. Так, в столице РТ кв. м. «вторички» подорожал на 1,8% или до 168,9 тыс. рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Сильнее всего подорожал «квадрат» на вторичном рынке в Краснодаре (+4,4%, до 129,4 тыс. рублей), Ленинградской области (+2,6%, до 118,1 тыс.), Новосибирске (+2,1%) и Томске (+2,1%, до 117,8 тыс.). Также в топ-10 по темпам роста цен попали Тольятти (+2%, до 93,1 тыс.), Воронеж (+2%, до 102,2 тыс.), Санкт-Петербург (+1,7%, до 203,3 тыс.), Ставрополь (+1,7%, до 102,1 тыс.) и Екатеринбург (+1,7%, до 126,5 тыс.).

Снизилась цена больше всего в Московской области (–2,2%), Иваново (–0,4%), Сочи (–0,4%), Хабаровске (–0,3%), Белгороде (–0,3%), Волжском (–0,3%), Орле (–0,2%), Кемерово (–0,2%), Самаре (–0,2%) и Сургуте (–0,2%).

Самый дорогой «квадрат» на вторичном жилье в Москве (341,3 тыс.). Причем в августе эта цена увеличилась на 0,3%. В среднем же по стране за последний месяц лета кв. м. подорожал до 116 тыс. рублей (+0,7%).