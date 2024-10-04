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Казань попала в топ городов, где сильнее всего подорожала «вторичка» в сентябре 2024-го
Казань заняла третье место в списке городов-миллионников по динамике цен на вторичном рынке. Так, по итогам сентября 2024-го стоимость кв. м. на «вторичке» столицы РТ выросла на 1,1%, до 169 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на экспертов отрасли.
Сильнее всего за аналогичный период выросли цены на вторичном рынке Нижнего Новгорода. Там «квадрат» вырос в цене на 1,6%, до 133 тыс. рублей.
Второе место по динамике роста цен занял Краснодар (+1,5%, до 117 тыс.). В топ-5 также попали Ростов-на-Дону (+0,6%, до 114 тыс.) и Красноярск (+0,5%, до 119 тыс.) с Воронежем (тоже на 0,5%, до 98 тыс.).
Москва в этом топе оказалась лишь на 10-м месте. За первый осенний месяц кв. м. на «московской вторичке» подорожал всего на 0,2%, до 333 тыс. рублей.
В среднем по России цена 1 квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках выросла на 0,4%, до 133 тыс. рублей.
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