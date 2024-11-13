Казань попала в топ-5 регионов, где жители стали пить больше кофе

Казань заняла четвертое место в рейтинге регионов, где жители стали чаще пить кофе. Больше всего кофеманов живет в Москве, доля которой в общем «кофейном литраже» составила почти 30% за период исследования. На втором месте - Краснодар (15%), на третьем месте - Санкт-Петербург (14%), а на пятом месте после столицы РТ расположилась Самара. Большой популярностью кофе из собственных кофемашин пользуется также во Владивостоке и Хабаровске – в этих городах чаще всего вместе с покупкой продуктов в магазине заодно берут и кофе.

В целом продажи кофе навынос увеличились на четверть с начала года. Особенно этот рост заметен осенью: с сокращением светового дня и началом холодного сезона многим хочется согреться и взбодриться.

Согласно аналитике торговой сети «Пятёрочка» ,с наступлением холодов россияне стали чаще покупать горячий готовый кофе. Уже в сентябре россияне выпили на 17% больше кофе, чем в августе, – 3,2 млн литров, а в октябре с наступлением холодов в большей части России литраж выпитого кофе увеличился почти на 40% – до 3,8 млн литров. В целом за период с августа по октябрь 2024 года было выпито 9,6 млн литров всевозможных видов кофе по всей стране. Вкусовые пристрастия при этом не меняются в зависимости от сезона: любимыми разновидностями кофе в августе, сентябре и октябре оставались латте, капучино и американо.

Помимо них россияне выбирают обычный кофе с молоком, флэт уайт (двойной эспрессо с молоком, обладающий более терпким вкусом), а также холодные виды: латте айс и капучино айс. Примечательно, что, вопреки ожиданиям, заказы холодного капучино осенью тоже выросли — с августа по октябрь почти на 30% по стране. Это может быть связано как с относительно теплым в этом сезоне октябрем, так и с общим трендом на популярность кофейных напитков.

Россияне предпочитают брать напитки большого объема: порции 330 мл в среднем заказывали почти в 6 раз больше, чем 200 мл. Популярной добавкой к кофе стали сладкие сиропы: с карамелью и с лесными орехами любят примерно поровну, чуть меньше — со вкусом ванили. Осенью их тоже стали добавлять чаще: в октябре почти в 2 раза больше, чем в августе.