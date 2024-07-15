Казань попала в топ-5 городов России по дороговизне «однушек»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани однокомнатная квартира площадью до 32 «квадратов» стоит в среднем 6,3 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем в среднем по России (3,9 млн). Причем по дороговизне «однушек» столица Татарстана оказалась на 4-м месте среди крупных городов. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

Дороже казанских однушек подобные квартиры стоят в Москве (10 млн), Сочи (9,6 млн) и Санкт-Петербурге (6,9 млн рублей). Замкнул топ-5 Севастополь (5,7 млн). Самые дешевые однокомнатные жилплощади нашли в Грозном. Их средний ценник — 1,9 млн рублей.

Если сравнивать квартиры по стоимости одного кв. м., то в Казани «квадрат» стоит свыше 237 тыс. рублей. Дороже только в Сочи — 396 тыс. рублей и в столице России — 380 тыс. рублей. А вот в Петербурге и Нижнем Новгороде цена квадратного метра оказалась более низкая: 231 тыс. и 215 тыс. соответственно.

По словам гендиректора «Мира Квартир» Павла Луценко, дорожают квартиры, как правило, в тех городах, где они были наиболее дешевы или, другими словами, недооценены. Теперь же, по его словам, эти недооцененные сегменты рынка постепенно подтягиваются к общему уровню. Еще цены на жилье могут расти из-за того, что в городе начинают появляться качественные новостройки, при том, что ранее их там не было, пояснил спикер.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-11 городов России, где выросли цены на новостройки за месяц.