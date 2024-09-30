Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань попала в топ-10 популярных направлений для путешествий на авто в сентябре
Казань заняла 9 место в списке наиболее популярных направлений для путешествий на автомобиле в сентябре 2024-го. Согласно исследованию «ТВИЛ.РУ», в среднем номера в отелях столицы Татарстана бронировались на 3 ночи в первом осеннем месяце.
На первых места данного топа оказались преимущественно города, где есть возможность окунуться в море. Лидер - Сочи (15% от общего числа бронирований). Причем там туристы бронируют номера в среднем на 7 ночей.
Далее идет Анапа (7% бронирований, 7 ночей), а после - Геленджик (4% бронирований и 6 ночей).
В топ-5 также попали Санкт-Петербург (останавливаются на 3 ночи), Москва (3 ночи).
Еще в «десятке» популярных направлений у автопутешественников – Ялта (6 ночей), Феодосия (6 ночей), Судак (6 ночей) и Алушта (6 ночей).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»