Казань попала в топ-10 популярных направлений для путешествий на авто в сентябре

Казань заняла 9 место в списке наиболее популярных направлений для путешествий на автомобиле в сентябре 2024-го. Согласно исследованию «ТВИЛ.РУ», в среднем номера в отелях столицы Татарстана бронировались на 3 ночи в первом осеннем месяце.

На первых места данного топа оказались преимущественно города, где есть возможность окунуться в море. Лидер - Сочи (15% от общего числа бронирований). Причем там туристы бронируют номера в среднем на 7 ночей.

Далее идет Анапа (7% бронирований, 7 ночей), а после - Геленджик (4% бронирований и 6 ночей).

В топ-5 также попали Санкт-Петербург (останавливаются на 3 ночи), Москва (3 ночи).

Еще в «десятке» популярных направлений у автопутешественников – Ялта (6 ночей), Феодосия (6 ночей), Судак (6 ночей) и Алушта (6 ночей).