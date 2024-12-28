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Казань попала в топ-10 направлений для отдыха в январе 2025-го
Казань заняла 8 место в рейтинге городов, где туристы чаще всего бронировали отели в январе 2025-го. Причем стоимость проживания в таких «пунктах размещения» в столице РТ составила 5,2 тыс. рублей за сутки, а средний срок бронирования – 3 ночи, сообщает портал твил.ру.
На первые три места данного топа попали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Следом идут Ялта и Краснодар.
В топ-10 популярных городов, помимо Казани, также Геленджик, курорт Красная Поляна, Анапа и Алушта.
В целом же в январе 2025-го популярность бронирования отелей выросла на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
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