Казань попала в топ-10 направлений для отдыха в январе 2025-го

Казань заняла 8 место в рейтинге городов, где туристы чаще всего бронировали отели в январе 2025-го. Причем стоимость проживания в таких «пунктах размещения» в столице РТ составила 5,2 тыс. рублей за сутки, а средний срок бронирования – 3 ночи, сообщает портал твил.ру.

На первые три места данного топа попали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Следом идут Ялта и Краснодар.

В топ-10 популярных городов, помимо Казани, также Геленджик, курорт Красная Поляна, Анапа и Алушта.

В целом же в январе 2025-го популярность бронирования отелей выросла на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.