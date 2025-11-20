news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 ноября 2025 09:51

Казань попала в топ-10 городов РФ с наибольшим количеством баров и ресторанов

Читайте нас в
Телеграм
Казань попала в топ-10 городов РФ с наибольшим количеством баров и ресторанов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани, Краснодаре, Новосибирске, Сочи и Екатеринбурге насчитывается от 600 до 850 баров и ресторанов. По данному показателю столица РТ попала в топ-10 городов России, пишет «Газета.ru»

Первое место в данном топе заняла Москва, где сосредоточены 5 157 заведений общепита. На втором месте - Санкт-Петербург (3276 баров и ресторанов).

В Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Ростове-на-Дону и Перми количество баров и ресторанов варьируется от 400 до 550 заведений.

Последние места в списке заняли Иркутск, Волгоград, Омск, Саратов, Владивосток, Калининград, Барнаул и Тольятти. В этих городах насчитывается от 300 до 400 заведений.

Как прогнозировал основатель КГ PROGRESS Дмитрий Солопов, Москва продолжит расширять ресторанно-барный кластер, а Питер останется нишевым центром авторских концепций, но не массовых заведений.

#рестораны #бары #топ #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025