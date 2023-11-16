Казань попала в топ-10 городов, где чаще покупают недвижимость за свои деньги

Казань заняла 8 место в рейтинге городов РФ по количеству сделок с недвижимостью «без ипотеки». По данным аналитиков «Домклик», в 2023 году казанцы за свои деньги совершили 3,1 тыс. сделок с недвижимостью.

Лидером в данном топе стала Москва (35,2 тыс. сделок «без ипотеки»). Второе место – у Санкт-Петербурга (13,1 тыс. таких сделок). Третье место досталось Екатеринбургу (6,7 тыс. сделок).

В «пятерку» также попали Уфа (4,5 тыс.) и Новосибирск (3,5 тыс.). Столицу РТ в этом рейтинге обогнали Нижний Новгород (3,3 тыс.) и Челябинск (3,2 тыс.). Еще в топ-10 попали Красноярск (2,8 тыс.) и Самара (2,6 тыс.).

По словам директора дивизиона сервиса Алексея Лейпи, всего за неполные 11 месяцев 2023 года россияне за свои деньги заключили более 226 тыс. сделок с недвижимостью на общую сумму 2,6 млрд рублей.