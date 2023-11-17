Казань получила паспорт готовности к отопительному сезону 2023/2024

Фото: мэрия Казани

Казань получила паспорт готовности к текущему отопительному сезону. Документ, выданный Приволжским управлением Ростехнадзора, подтверждает полную готовность жилищно-коммунального комплекса города к предстоящей зиме.

Отопительный период в столице РТ стартовал 5 октября, а оценка готовности стартовала еще до его запуска — с 16 сентября. В это время обследовались теплоснабжающие, теплосетевые организации, готовность потребителей теплоэнергии. Кроме того, согласно новым правилам, проверялись, а затем получали паспорта готовности казанские ТЭЦ.

В число критериев, необходимых для получения документа, включены в том числе наличие плана действий по ликвидации аварий, мониторинг сетей теплоснабжения и другие.

К предстоящей зиме готовы все шесть крупных источников теплоснабжения Казани: три ТЭЦ, районные котельные, — а также 128 котельных «Казэнерго» и 53 ведомственные.

За год в городе модернизировано три котельных «Казэнерго», реконструировано свыше 41 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения, проведена опрессовка 1,9 тыс. км магистральных и и внутриквартальных сетей.

В исполкоме напомнили, что во многие учреждения соцсферы в этом году пуск тепла осуществлен досрочно. Благодаря капремонту учреждений удалось повысить энергоэффективность 11 школ, семи детсадов и шести центров доверия в Казани.