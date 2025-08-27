Казань получила орден Международного союза «Великий чайный путь» в Китае

Фото: Телеграм-канал Дарьи Санниковой

Казань представила свой туристический потенциал на международном совещании «Великий чайный путь», которое прошло с 25 по 27 августа в китайском городе Хух-Хото. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель Комитета по развитию туризма Казани, депутат Казанской городской Думы Дарья Санникова.

В рамках мероприятия делегация из столицы Татарстана презентовала фестиваль «Казанский завтрак» и традицию татарского чаепития, а также подчеркнула историческую связь города с «Великим чайным путем».

По словам Санниковой, важной частью встречи стало укрепление связей с партнерами из Китая и Монголии. Кульминацией совещания стало вручение Казани ордена Международного союза «Великий чайный путь» – в знак признания вклада города в сохранение культурного наследия и развитие туризма.