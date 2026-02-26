Казань поднялась на второе место в России по вводу жилья

Казань укрепила позиции среди крупнейших городов страны по темпам жилищного строительства. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По итогам девяти месяцев 2025 года столица Татарстана поднялась с четвертого на второе место в рейтинге социально-экономического положения по вводу жилья.

За отчетный период в городе ввели 1,3 млн кв. м жилья. Из них 92 тыс. кв. м построено по программе социальной ипотеки.

Рост объемов строительства отражает демографическую динамику города. С 2005 года население Казани увеличилось на 214 тыс. человек, а за последние 20 лет в столице Татарстана зарегистрировано более 380 тыс. рождений.

Строительство жилья соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».