Казань победила в премии «Служение» за стратегию межнационального единства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла первое место во Всероссийской муниципальной премии «Служение». Город победил в номинации «Единство народов России – сила страны» со стратегией мэра Ильсура Метшина «Единство в многообразии». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В столице Татарстана проживают представители 115 национальностей. За последние пять лет в городе реализовали более 300 инициатив, направленных на поддержку родных языков и культурных традиций, которые стали частью повседневной жизни горожан.

Ильсур Метшин, получая награду, отметил, что вместе с командой, при поддержке Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова, ведется работа по тому, чтобы Казань оставалась общим домом для людей разных национальностей. Он подчеркнул, что именно это считает главным достоянием города.

Премию вручила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента России.