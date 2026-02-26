Казань планирует принять 7 млн туристов к 2030 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань пересмотрела планы по привлечению туристов и намерена к 2030 году принимать 7 млн гостей. Ранее прогнозировалось 5 млн, этот рубеж был досрочно достигнут в 2025 году. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«В 2025 году Казань посетили 5,1 млн человек – рубеж, который мы ранее определяли в Стратегии развития только к 2030 году. Сегодня мы ставим перед собой новую планку: 7 млн туристов к 2030 году и совокупный оборот отрасли в 100 миллиардов рублей», – подчеркнул Метшин.

По его словам, туризм становится одной из ключевых отраслей городской экономики. В летний период загрузка отелей достигает 90%, что стимулирует развитие гостиничной инфраструктуры. В 2025 году было открыто три новых объекта, благодаря чему номерной фонд увеличился на 500 единиц. На сегодняшний день в Казани насчитывается 238 средств размещения с 8 786 номерами и 17 750 местами.

Существенный вклад в рост туристического потока вносит событийная стратегия. В прошлом году город получил международную премию Russian Event Awards в номинации «Лучший город для событийного туризма». В 2025 году в Казани прошли Саммит БРИКС, Юношеский фестиваль стран БРИКС+, международные форумы и другие крупные мероприятия.

«Для создания новых точек притяжения реализуются масштабные проекты: обновление Зооботсада, строительство нового пассажирского терминала аэропорта и создание Центра уникальных мастеров как ключевого кластера развития креативной индустрии. Мы уверены, что Казань продолжит укреплять статус одного из самых привлекательных городов России и станет точкой притяжения для миллионов людей со всего мира», – отметил мэр.