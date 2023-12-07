Казань первой в стране начнет реализацию проекта «Дорога в школу»

Казань первой из российских городов начнет внедрять программу «Дорога в школу», направленную на создание безопасной и городской среды. Об этом «Татар-информу» сообщил директор по развитию компании "STEP. Транспортные решения" Алексей Смирнов.

«Казань первый город, который задумался над проблемой безопасного маршрута «дом-школа-дом» на уровне городской программы. Для этого мы провели исследование на примере пилотного 25-ого квартала, где наглядно показали места повышенной опасности и причины, повышающие риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Это и стихийные парковки, нарушающие видимость пешеходов, и неправильная геометрия улиц, а также другие проблемы в организации дорожного движения», – рассказал Смирнов.

Специалисты из компании "STEP. Транспортные решения" изучали территорию в Ново-Савиновском районе Казани, куда входят Чайковые озера, две школы — № 132 с углубленным изучением иностранных языков и № 103. В восточной части квартала находятся три детских сада (№ 129, 391, 86).

«Предупреждающие действия нужно проводить комплексно: обеспечивать взаимную видимость участников движения, успокаивать траффик в школьной зоне, упорядочивать парковку и улучшать пешеходные связи, исключающие совмещенное движение по проездам с интенсивным движением», – рассказал Смирнов «Татар-информу».

Кроме того, специалисты предложили создавать небольшие типовые места для отдыха на маршруте. Это сделаеит дорогу по маршруту «дом – школа – дом» более интересной. «Помимо безопасности, они сформируют и недостающие элементы городской ткани, обеспечивающие детям приятную для них среду», – отметил Смирнов.

Программу «Дорога в школу» презентовали на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш». К реализации в Казани хотят приступить уже в 2024 году. Изначально будет реализовано по одному проекту в каждом районе. Проект начнут внедрять в школах, где будет наибольший отклик.