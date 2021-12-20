Казань первой в России запустила обучение по программе MBA в области культуры

Татарстан первым в России запустил обучение по программе MBA (квалификационная степень магистра делового администрирования для руководителей среднего и высшего звена — прим. Т-и) в области культуры. Об этом на пресс-конференции по итогам уходящего года сообщила журналистам министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Мы запустили обучение в этом году, и Рустам Нургалеевич (Президент Татарстана Рустам Минниханов — прим. Т-и) поддержал это направление. Мы проводили конкурс, нужно было сдавать экзамены, и двадцать человек поступили на обучение по программе MBA в сфере культуры в Казанском федеральном университете. MBA в сфере культуры — первый [такой] проект в России», — подчеркнула Аюпова.

Министр отметила, что наличие квалифицированных управленцев в области культуры — системная проблема для региона. Пока остается неясным, когда будет назначен новый генеральный директор Национального музея РТ, исполняющей обязанности уже около года является Алиса Вяткина. Новым директором музея-заповедника «Казанский Кремль» в конце минувшей недели был назначен кандидат исторических наук, в прошлом руководитель ГАУ РТ «Деревня Универсиады» Ильнур Рахимов.

«Культуре больше, чем какой-либо другой сфере, нужен взгляд [на] 360 градусов, чтобы посмотреть на себя с другой стороны», — сказала Аюпова, комментируя назначение на должность директора главного музейного комплекса Татарстана человека без опыта музейной работы.