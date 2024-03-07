Казань первой примет новый спортивный проект «Российский турнир дзюдо» среди юниорок

Фото: Федерация Дзюдо России

В казанском Центре дзюдо «Батыр» дадут старт новому проекту Федерации дзюдо России — «Российскому туру дзюдо» среди юниорок до 23 лет. Соревнования пройдут с 13 по 15 марта. По словам спортивного директора Федерации дзюдо России Кирилла Денисова, соревнования в Казани будут приурочены к Международному женскому дню.

«Уровень конкуренции в отечественном женском дзюдо не такой уж и высокий, и молодым спортсменкам на крупных всероссийских стартах заявить о себе достаточно непросто. Первые номера регулярно борются на представительных турнирах, и мы решили предоставить другим девушкам условия, чтобы посоревноваться на самом высоком уровне, почувствовать вкус победы и получить солидные призовые», — отметил Кирилл Денисов.

Также он подчеркнул, что отличительная особенность турнира — смешанная система его проведения. Это дает дзюдоисткам возможность провести как можно больше схваток.

Спортсменкам предстоит выявить сильнейших в семи весовых категориях: до 48, 52, 57, 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг. Победитель «Российского тура дзюдо» будет определен по сумме баллов, получаемых на каждом этапе: золотому медалисту начислят 1000 очков, серебряному – 700, бронзовому – 500, а дзюдоисткам, занявшим 5-е и 6-е места – по 360.

«Турнир среди юниорок пройдет при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерства спорта РТ. Не секрет, что Казань — один из самых развитых в спортивном плане городов России. Здесь проходили крупные соревнования по дзюдо: Всемирная летняя Универсиада, чемпионат Европы, турнир “Большой шлем”, I Игры стран СНГ, а также Спартакиада среди сильнейших спортсменов», — пояснил выбор Татарстана для старта нового проекта вице-президент Федерации дзюдо Республики Татарстан Раиль Муратшин.

Общий наградной фонд «Российского тура дзюдо» среди юниорок до 23 лет составит почти шесть миллионов рублей: победитель каждого этапа получит по 100 000, серебряные призеры по 75 000, а бронзовые – по 50 000 рублей.

Старт новому турниру будет дан в Казани 13–15 марта. 16–18 августа юниорки соберутся в Санкт-Петербурге, а 6–8 декабря определят сильнейших в Екатеринбурге.