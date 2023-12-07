Казань первая в Татарстане подвела итоги Года педагога и наставника

В Казани сегодня прошло мероприятие, посвященное подведению итогов Года педагога и наставника. В торжестве приняли участие глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин, мэр Ильсур Метшин и более тысячи педагогов.

«Впервые в истории России был объявлен Год педагога и наставника. И сегодня первым в Татарстане закрывает его Казань. У столичного образования много достижений. И без учета этого говорить о результатах системы образования республики нельзя», – сказал министр образования и науки.

При этом он подчеркнул, что результаты ЕГЭ и ОГЭ, профессиональных конкурсов, побед на российском и международном уровне – это прежде всего труд учителей и воспитателей. «Я хочу, чтобы система образования Казани всегда была на высоких позициях», – заявил спикер.

Хадиуллин заверил, что Минобрнауки республики будет и дальше содействовать в развитии образования Казани и помогать добиваться еще более высоких результатов. «Для этого фундамент создан», – отметил он.

Метшин добавил, что 70% городского бюджета занимает социальный блок. И Казань среди столиц регионов России – лидер по количеству построенных и отремонтированных социальных объектов: школ, дошкольных учреждений, поликлиник, больниц, подростковых клубов, домов культуры, заметил он.

«Мы стараемся уделять этому большое внимание, понимая, что в этих стенах рождается завтрашний день нашего города, республики, страны», – продолжил градоначальник.

По его словам, еще предстоит отремонтировать около 174 детских садов, требуют ремонта от 35 до 54 школ. «Но то, сколько уже сделано, вселяет уверенность, что и эту дорогу мы пройдем», – убежден мэр.

Он поблагодарил педагогов за их работу, отметив, что они «задают тон образованию не только Татарстана, Поволжья, но и всей России».

«Благодаря вам Казань продолжает быть в авангарде образования нашей страны. Рад, что у нас такой мощный педагогический корпус. Мы знаем, что вы никогда не подведете и внесете самые верные предложения. Мы гордимся успехами наших учителей и детей, которых вы воспитываете. Хочу сказать спасибо за прекрасное образование, которое вы выдаете», – заключил Метшин.

На мероприятии были вручены городские и республиканские награды, а также Министерства просвещения РФ. Кроме того, состоялось первое награждение нагрудным знаком «Почетный работник системы образования Казани».

Ранее Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. «Задача, смысл проведения Года педагога и наставника как раз и состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, нашему будущему. Убежден, нужно больше рассказывать о том колоссальном вкладе, который внесли и вносят сегодня учителя, наставники в успех и достижения всей страны», – заявил глава государства на его открытии.