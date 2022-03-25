Казань перенимает у Эрмитажа проекты фотодивы Ольги Мичи о малых народах Африки и Чукотки

Галерея современного искусства Музея ИЗО РТ представит сразу две выставки московского фотографа, художника в области современного цифрового искусства Ольги Мичи, ранее экспонировавшиеся в Государственном музее Востока и Эрмитаже.

Масштабный проект «Уязвимые» посвящен сохранению культуры народов Африки, Азии и Севера. Он получил международное признание после выхода в свет на английском и немецком языках одноименного альбома Vulnerable. До Казани «Уязвимые» с успехом выставлялся в Мультимедиа Арт Музее и Государственном музее Востока.

Фото проекта «Уязвимые» Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Проект "Уязвимые" займет зал второго этажа с двусветным пространством (отсутствием потолка-перекрытия с третьим этажом – прим. Т-и) и третий этаж. Это более полусотни масштабных фоторабот», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Второй проект с названием «Лицо божества» до столицы РТ выставлялся в Главном штабе Эрмитажа. Это приглашение к размышлению над стереотипами, которые лежат в основе человеческого представления о вселенной, о видоизменении духовных ценностей с течением времени. Ольга Мичи рассуждает о маске как о сложном феномене с множеством функций, как практических, так и метафорических.

Экспозиция разместится на втором этаже и будет включать около сорока фоторабот в трех блоках. «Юг» расскажет о долине реки Омо, пересекающей Область Народностей Южной Эфиопии, доходящей до границы с Кенией. Здесь развернулось широкомасштабное строительство дамб, выгодное для экономики Эфиопии, но вмешивающееся в уклад жизни коренных народностей долины. Блок «Восток» расскажет об обширной территории в Юго-Восточной Азии, коренные народности которой сейчас тоже вынуждены адаптироваться к реалиям современности. Блок «Север» знакомит зрителя с жителями Чукотки.

Фото проекта «Лицо божества» Фото предоставлено ГМИИ РТ

Кроме фотографий, на некоторые из которых, обратили внимание в пресс-службе Музея ИЗО РТ, можно будет навести телефон или планшет и рассмотреть их в мультимедиаформате с помощью приложения, на выставке будут представлены подлинные артефакты, подаренные Ольге Мичи коренными жителями различных регионов мира и ею, в свою очередь, переданные в дар Государственному музею Востока.

Вернисаж намечен на 7 апреля. За день до открытия выставки, 6 апреля, в галерее состоится лекция «Солнце Африки в музее Востока: коллекции и собиратели». Ее прочитает старший научный сотрудник отдела искусства Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Азии Государственного музея Востока Дарья Ванюкова. 8 апреля Ольга Мичи проведет авторскую экскурсию по своим выставкам, а 9 апреля – бесплатную лекцию.

Посетить обе фотовыставки Ольги Мичи можно будет до 5 июня.