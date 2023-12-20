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Новости Татарстана и Казани
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Казань отправила в Лисичанск и Рубежное 20 тонн мандаринов и еще 75 тонн гумпомощи
95 тонн – именно столько весил последний в 2023 году гуманитарный груз от Казани для Лисичанска и Рубежного.
В состав груза для жителей подшефных Татарстану городов вошли 3 тыс. сладких детских подарков, 20 тонн мандаринов, продукты питания, одежда, бытовая химия, стройматериалы, дизельные генераторы, автозапчасти, пишет телеграм-канал мэрии Казани.
Как уточнил мэр столицы РТ Ильсур Метшин, все товары собрали благодаря неравнодушным жителям Казани. Он также просил передать большой привет и пожелал мира жителям подшефных республике городов.
«Счастливого пути! Спасибо всем неравнодушным!» — сказал градоначальник.
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