Казань отметит день рождения Льва Толстого культурной программой и возложением цветов

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

В столице Татарстана 9 сентября состоятся мероприятия, приуроченные к 197-летию со дня рождения Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Празднование начнется в сквере имени писателя с возложения цветов к памятнику. В церемонии примут участие представители государственных и общественных организаций, культурные деятели, школьники и студенты.

Культурная программа продолжится в Музее Л.Н. Толстого. Гостям предложат интерактивное мероприятие «Музейный променад в усадьбе Горталовых», лекции и экскурсии, посвященные жизни и творчеству классика.

Имя Толстого тесно связано с Казанью, где он прожил шесть лет. Именно здесь, по словам писателя, произошло его «рождение как гения»: в городе он сделал первые литературные опыты, начал вести дневник и задумался о переосмыслении жизненных ценностей.

Казанские впечатления легли в основу произведений «Детство», «Отрочество», «Юность», «После бала», философской работы «Исповедь» и романа «Война и мир».