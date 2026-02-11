news_header_top
Общество 11 февраля 2026 10:35

Бывшему декану журфака КФУ Флориду Агзамову могло исполниться 90 лет

Фото: Союз журналистов РТ

Основателю казанской школы журналистики Флориду Агзамову сегодня могло исполнится 90 лет. Он долгие годы возглавлял кафедру журналистики КГУ им. Ульянова-Ленина (совр. КФУ), а его выпускники сегодня возглавляют ведущие СМИ региона.

В память об Агзамове в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета действует именная аудитория, а в доме, где он проживал последние годы, в 2016 году была установлена мемориальная доска. Ежегодно проводятся чтения, посвящённые его наследию.

Флорид Агзамов родился 11 февраля 1936 года в деревне Бикметово Башкирской АССР. После окончания Казанского государственного университета в 1959 году работал в прессе. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1972 году он возглавил кафедру журналистики КГУ (совр. КФУ), а с 1990 по 2002 год был деканом факультета журналистики, социологии и психологии. Под его руководством была в стенах вуза была создана кафедра татарской журналистики.

Флорид Агзамов ушёл из жизни после продолжительной болезни 4 декабря 2005 года. Он внёс значительный вклад в теорию журналистики, опубликовав более 250 научных работ и ряд книг, а также занимался переводческой деятельностью. Он был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», медали «За трудовую доблесть» и премии имени Хусаина Ямашева.

#журналистика #КФУ #культурное наследие
