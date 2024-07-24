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Новости Татарстана и Казани
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Казань оказалась в семерке экскурсионных городов с самым дорогим проживанием
Столица Татарстана оказалась среди российских городов для экскурсионного туризма с наиболее высокими ценами за проживание. Средняя стоимость размещения в городе составляет 5,9 тысячи рублей за ночь — на одном уровне с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туристических агрегаторов.
По данным сервиса «Островок», самым дорогим экскурсионным направлением по проживанию является Плес — 9,4 тысячи рублей, далее следуют Зеленоградск — 8,3 тысячи, Суздаль — 7,9 тысячи, Выборг — 6,1 тысячи.
Дешевле же всего останавливаться в Брянске — в среднем 3,7 тысячи рублей за ночь, Калуге — 3,8 тысячи, Новосибирске — 4,1 тысячи, во Владимире и Твери — 4,2 тысячи.
Как отметили в АТАГ, самыми дорогими местами для пляжного отдыха этим летом оказались Адлер, Абрау-Дюрсо и Ялта, а наиболее дешево обходились туристам отели Керчи, Судака и Феодосии. Самыми бюджетными направлениями для санаторного отдыха стали города-курорты Ставропольской области, для активного отдыха — Калмыкия и Коми.
Средняя стоимость бронирования жилья в целом по России выросла на 15% за год и составила около 6 тысяч рублей.
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